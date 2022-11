Napoli, una pagella piena di promossi quella dei protagonisti a disposizione di Spalletti, da sfruttare soprattutto dopo la sosta mondiale che vedrà impegnati gli azzurri nel momento più complicato del campionato. Tutti i voti dei protagonisti in difesa fin qui:

DI LORENZO: “7.5 , Spalletti può sempre contare su di lui,da capitano è sempre pronto ad aiutare la squadra e soprattutto nei momenti di difficoltà“;

RRAHMANI: “7, un infortunio gli impedisce di portare a termine questo primo frangente di campionato, ma tornerà a gennaio e la sua leadership servirà per aiutare la squadra e mettersi di nuovo al servizio dei compagni“;

KIM: “7.5 sbaglia solo con l’udinese ma è un muro che difficilmente si sgretola. È un eredità pesante lasciata da Koulibaly ma sa dimostrare di esserne all’altezza“;

OSTIGARD: “7,Ha un fisico smagliante oltre ad una gran voglia di voler migliorare sempre: segna un gol in Champions contro i Rangers e uno gli viene annullato per fuorigioco millimetrico a Liverpool”;

OLIVERA: “7 L’altra faccia di una corsia che aveva bisogno di forze nuove. È sempre a disposizione dei compagni“;

JUAN JESUS: “7 dopo l’infortunio di Rrahmani, è riuscito a dimostrare cosa significa “professionalità riuscendo pian piano a lasciarsi il passato alle spalle“;

ZANOLI: “6, non ha avuto ancora molte possibilità per mettersi in mostra, ma avrà sicuramente i suoi momenti di gloria , si muove con rassicurante dolcezza“;

Fonte: Corriere dello Sport