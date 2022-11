Tomori e l’avvio di stagione del Napoli: ecco le parole del difensore

Al termine della partita Milan-Fiorentina, vinta per 2-1 da parte dei rossoneri, non senza polemiche per il definitivo vantaggio nel recupero, Fikayo Tomori si è espresso ai microfoni Dazn. Il centrale inglese, dopo essersi pronunciato sia sul grande salvataggio fatto sulla linea sia per la delusione della mancata convocazione al mondiale, ha detto la sua sull’andamento del Napoli e le proiezioni del campionato:

“Noi non molliamo mai. Siamo felici dei tre punti di oggi. Il campionato è ancora lungo, il Napoli sta facendo un ottimo campionato. Noi dobbiamo pensare solo a noi”.