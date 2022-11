SkySport – Kvara e il rinnovo: l’incontro tra Giuntoli e il suo entourage

Stando a quanto riportato da SkySport, ci sarebbe stato un summit per il rinnovo di Kvaratshelia tra il suo entourage e Cristian Giuntoli, ds del Napoli. Dopo aver blindato Anguissa, proprio l’esterno georgiano sembra esser il prossimo pupillo partenopeo che potrebbe firmare il prolungamento contrattuale. Ecco il racconto di skysport:

“Oltre ad Anguisa, il Napoli vuole prolungare il contratto di altri due perni di Luciano Spalletti: Lobotka e Kvaratshelia. Per quanto riguarda lo sloveno, l’accordo c’è già, fino al 2027, e bisogna soltanto formalizzare il tutto. Per Kvara, invece, il 9 novembre ci sarebbe stato un incontro tra il direttore sportivo Giuntoli e l’entourage del giocatore (presente anche la fidanzata) per parlare del rinnovo del georgiano. Da parte del Napoli le intenzioni sono chiare: blindare il talento.”