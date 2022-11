Napoli-Udinese e la telefonata di Adl: ecco tutti i retroscena

Oltre il tweet pubblico di complimenti, stando a quanto tweettato a sua volta da Carlo Alvino, il presidente Aurelio de Laurentiis avrebbe telefonato la squadra e i calciatori, al termine della vittoria 3-2 contro l’Udinese. ADL non potendo esser presente allo stadio, si è congratulato direttamente dagli Stati Uniti. Ecco il tweet di Alvino a conferma di ciò:

“Telefonata dagli Usa di Aurelio de Laurentiis negli spogliatoi a fine partita. Complimenti a tutti i calciatori ed in particolare a Spalletti e infine un in bocca al lupo a chi parte per il mondiale. Applausi da parte di tutti.”