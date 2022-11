Il Napoli primavera scenderà in campo contro la Sampdoria oggi alle ore 11 in casa; match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Di seguito ecco la lista dei convocati di Mister Frustalupi:

“Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Boni, D’Avino, De Pasquale, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Lamine, Lettera, Marchisano, Marranzino, Mutanda Kasongo, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Pontillo, Rossi, Russo, Sahli, Spavone, Turi”.