GdS: Elmas sei tu o si nasconde Kvara?

Il Napoli nelle ultime tre partite ha dovuto fare a meno di Kvara in seguito all’infortunio alla schiena, ma Elmas è stato un degno sostituto. Infatti, il macedone si è reso protagonista dell’attacco propiziando gol e assist. Anche la Gazzetta dello Sport si è resa conto delle grandi prestazioni, commentando così la sua partita:

“Elmas: 7,5. Il travestimento da Kvara riesce così bene che sembra lui. Prende in prestito il pennello del georgiano per dipingere il cross sulla testa di Victor che porta al vantaggio. Il raddoppio è un gioiello degno di grande qualità, come il georgiano del resto, no?”