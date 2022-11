Gazzetta: ladri colpiscono i giocatori della Roma, ecco chi!

A Roma i ladri continuano ancora ad accanirsi sui giocatori giallorossi. Per la seconda seconda volta rubano l’auto di Mady Camara e danneggiano quella di Matic. Ecco cosa riporta la Gazzetta:

“Nelle scorse ore Mady Camara si è recato in commissariato per denunciare la scomparsa della sua Hyundai Santa Fe, rubata nella notte tra giovedì e venerdì. Anche Matic ha dovuto sporgere denuncia contro sconosciuti dopo aver ritrovato la sua Mercedes Classe G con un finestrino in frantumi e senza volante“.