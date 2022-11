Marco Parolo, ex calciatore, oggi opinionista per Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle possibili difficoltà del Napoli al ritorno della sosta Mondiale:

“Come si ferma questo Napoli? Lo ferma la sosta. Anche con l’Udinese, in una partita stradominata, si è visto in cosa può andare in difficoltà. Se alla ripresa non avrà la stessa mentalità, può andare in difficoltà. In questo momento, l’unico avversario del Napoli è il Napoli”.