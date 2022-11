Allegri e la fuga del Napoli: ecco le sue parole al termine della partita

Al termine della partita vinta contro la Lazio per 3-0, Max Allegri ai microfoni di Dazn ha detto ciò:

“Non guardiamo e non pensiamo alla vittoria del titolo, 6 partite fa chi mai avrebbe scommesso che avremmo chiuso il 2022 terzi? Bisogna continuare a lavorare e sperare nel rientro in forma di molti che sono stati indisponibili finora. Il Napoli sta facendo un campionato a sè, in questo modo chiuderebbe il girone d’andata a 53 punti: è quasi impossibile raggiungerli. Bisogna sperar in qualche loro passo falso, nonostante il nostro obiettivo è la zona Champions”