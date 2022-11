Finisce il match del sabato pomeriggio al Maradona. Il Napoli per i primi 75 minuti tiene il pallino del gioco e più volte rischia di segnare il gol del 4-0. Tra l’80’ e l’82’ però gli azzurri si addormentano e l’Udinese segna 2 volte. Nonostante il forcing bianconero il Napoli riesce comunque a tenere il risultato e vince nuovamente, salendo a 11 vittorie di fila in campionato. Per gli azzurri vuol dire 41 punti in classifica e primo posto a +11 dalla seconda in attesa delle inseguitrici.