Sky – La probabile formazione dell’Udinese per il match di domani contro il Napoli

Domani alle 15 si affrontano Napoli e Udinese, due squadre che fino a poche giornate fa erano distanti di pochi punti. Distacco che poi è aumentato nell’ultimo periodo causa una crisi di risultati in casa bianconera, che non riesce a trovare più la vittoria. Dall’altro lato il Napoli vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la decima vittoria di fila in campionato, e Sottil e i suoi uomini provano a fermarli. Sky Sport ha parlato della probabile formazione anti Napoli del tecnico friulano, che dovrebbe schierare in attacco Deulofeu, grande obiettivo estivo azzurro e Success, al momento in vantaggio su Beto. Questa il probabile 11 che domani verrà schierato da Sottil:

352 – Silvestri; Bijol; Nuytinck; Pérez; Pereyra; Lovric; Walace; Arslan; Ebosse; Success; Deulofeu