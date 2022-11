Napoli-Udinese – Ultimissimi biglietti disponibili per il match di domani, ecco dove

Napoli e Udinese si sfideranno domani alle 15 nel primo match del sabato di Serie A allo stadio Maradona. La vendita dei biglietti è andata benissimo e lo stadio domani sarà di nuovo pieno. Però sul sito di Ticketone ci sono ancora dei biglietti disponibili in un settore non ancora esaurito del tutto. Rimangono ancora dei posti in Tribuna Nisida e un solo posto nei Distini inferiori, unici settori oltre a quello della Tribuna ospite ad essere ancora disponibili. Tutti gli altri settori sono sold out, domani il Maradona sarà di nuovo pieno, con la spinta di tutto lo stadio.