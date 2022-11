E’ stato intervistato dalla “Gazzetta dello sport” Daniel Bertoni per parlare del Napoli in questa stagione: “Un attacco più forte? In Italia francamente no, non mi sembra ci sia una combinazione migliore di questa. In Europa il discorso è diverso, ci sono diversi giocatori importanti ad esempio nel PSG, ma come abbiamo visto il trio del Napoli è riuscito a non sfigurare in ambito internazionale, anzi…”.