Repubblica – Kvaratskhelia è instancabile, si allena nonostante il giorno di riposo: i dettagli

Khvicha Kvaratskhelia fermo a causa di un attacco di lombalgia ha saltato le ultime due gare di campionato. Ma il georgiano è instancabile, infatti ha deciso di allenarsi lo stesso nonostante il giorno di riposo concesso ieri da Luciano Spalletti agli azzurri. A riportarlo è il quotidiano La Repubblica che scrive:

“Khvicha Kvaratskhelia, per la voglia di rientrare in campo contro l’Udinese prima della sosta dei Mondiali in Qatar ieri si è presentato lo stesso a Castel Volturno nonostante la giornata di riposo per sottoporsi alle terapie alla schiena e fare qualche esercizio in palestra”.