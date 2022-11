Altra vittoria di “corto muso” per la Juve di Massimiliano Allegri. Un gol di Kean all’ora di gioco basta ai bianconeri per portare a casa la quinta vittoria consecutiva e il momentaneo terzo posto in attesa della Lazio.

Protagonista il Var per aver “negato” due rigori, molto discussi, al Verona: un braccio largo di Danilo ritenuto “congruo” al movimento del corpo e un contatto Bonucci-Verdi: il difensore bianconero prende prima il pallone rispetto alla caviglia del calciatore.