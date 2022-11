Per l’ultima gara di campionato prima dei Mondiali in Qatar, l’Udinese dovrà far a meno di Destiny Udogie e Rodrigo Becao, due punti di riferimento il reparto difensivo della squadra di Sottil: non un ottima notizia per i friulani, tenendo conto del fatto che l’avversaria sarà il Napoli primo in classifica, con l’attacco più prolifico del campionato italiano.