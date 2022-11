Con gli ultimi biglietti di Curva A Inferiore esauriti nella giornata di oggi, è ufficialmente arrivato il sold out per la gara di sabato pomeriggio al Maradona tra Napoli e Udinese, prima della pausa per i Mondiali.

Si tratta del primo sold out stagionale in campionato, dopo quello in Champions contro l’Ajax, che va a concludere la prima parte di stagione.