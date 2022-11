Il Napoli attende l’Udinese in casa, sabato alle 15:00, ultima partita prima della pausa per i Mondiali in Qatar 2022. I precedenti tra azzurri e bianconeri:

Ultima vittoria del Napoli in casa contro l’Udinese in Serie A:

19 marzo 2022 – Napoli-Udinese 2-1

Ultimo pareggio del Napoli in casa contro l’Udinese in Serie A:

7 dicembre 2013 – Napoli-Udinese 3-3

Ultima sconfitta del Napoli in casa contro l’Udinese in Serie A:

17 aprile 2011 – Napoli-Udinese 1-2