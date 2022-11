Khvicha Kvaratskhelia è al momento alle prese con una fastidiosa lombalgia che gli ha impedito di giocare le ultime due partite del Napoli. Il suo rientro è uno dei più attesi dai tifosi, vista sia la sua importanza sul campo che il suo modo di giocare, che ha catturato fin da subito. Intanto, per lui è arrivata una convocazione nella Nazionale della Georgia. La compagine caucasica sfiderà il Marocco in un’amichevole che andrà in scena in Arabia Saudita il 17 novembre.