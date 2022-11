Koulibaly, l’ex agente: “Kim lo sta facendo dimenticare, non era facile. In estate il Rennes era vicinissimo al coreano”

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Ndombele al Mondiale? Non me lo aspettavo, è rimasto un po’ fuori negli ultimi anni. E nel Napoli con tutti al top della forma per me resta in panchina. Forse non è sempre stato brillante come Rabiot, ma nessuno in Francia si sta ponendo domande sulla sua assenza. Kim successore di Koulibaly? Calcisticamente il sudcoreano sta facendo dimenticare il senegalese, non era facile per lui arrivare a Napoli e imporsi subito. Il Rennes aveva chiuso l’affare con lui, ci sono rimasti male quando sono andati a Istambul a chiudere per lui. La società azzurra ha potuto offrire di più per il decreto crescita”.