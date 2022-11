Il Messaggero Veneto – La situazione infortuni in casa Udinese. Sottil perde anche Nuytinck

L’edizione odierna de Il Messaggero Veneto ha reso noto le ultime sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori dell’Udinese, prossima avversaria del Napoli in campionato. L’ultima partita dei friulani, giocata contro lo Spezia, ha visto uscire Bram Nuytinck per una botta al ginocchio. Secondo quanto riportato, sarà dura per lui recuperare, visto che il tempo a disposizione è ben poco per poterlo rivedere al top della forma. Mentre invece Andrea Sottil dovrà fare sicuramente a meno di Udogie e di Makengo. Rodrigo Becao è invece in dubbio.