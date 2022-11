CdS – Infortunio Kvaratskhelia, oggi test decisivo per decidere la sua convocazione

Il Corriere dello Sport dedica spazio al Napoli concentrandosi sull’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano fa i conti con una brutta lombalgia che non gli ha fatto prendere parte alle gare contro Atalanta ed Empoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano, la situazione sembra migliorata. Oggi a Castel Volturno c’è l’allenamento decisico per capire se il calciatore sarà tra i convocati di Luciano Spalletti.



Lo staff tecnico sta lavorando senza sosta insieme al georgiano per accorciare i tempi di recupero. Infatti, nonostante il giorno di riposo, l’attaccante ieri si è allenato al centro sportivo. Il suo obiettivo è uno: tornare in campo prima della sosta per il Mondiale in Qatar.