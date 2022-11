Vigliotti: “Il Napoli ha vinto con gli uomini giusti, il Milan non è riuscito a fare lo stesso”

Gianluca Vigliotti, giornalista napoletano, ha parlato di Napoli su Radio Kiss Kiss Napoli.

Quest’ultimo ha analizzato le vittorie azzurre, paragonando il rendimento del Napoli con quello del Milan: “Il Napoli ha vinto perchè ha avuto in queste partite i calciatori adatti dal panchina per portare a casa il risultato. Al contrario il Milan, senza un Giroud squalificato e un Leao impacciato, a Cremona ha pareggiato non dando segnali positivi. Spalletti sta andando oltre il suo compito, si merita qualcosa in più per ciò che sta dimostrando”.