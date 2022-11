La nazionale francese ha diramato la lista dei 25 calciatori che andranno in Qatar per il Mondiale. Risulta assente il centrocampista azzurro, nonostante le ultime grandi prestazioni in maglia azzurra. Ecco i convocati:

«Portieri: Areola (West Ham), Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes);



Difensori: L. Hernandez (Bayern Monaco), T. Hernandez (Milan), Kimpembe (Paris Saint-Germain), Konate (Liverpool), Kounde (Barcellona), Pavard (Bayern Monaco), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Monaco), Varane (Manchester United);



Centrocampisti: Camavinga (Real Madrid), Fofana (Monaco), Guendouzi (Marsiglia), Rabiot (Juventus), Tchouameni (Real Madrid), Veretout (Marsiglia);



Attaccanti: Benzema (Real Madrid), Coman (Bayern Monaco), Dembele (Barcellona), Giroud (Milan), Griezmann (Atletico Madrid), Mbappe (Paris Saint-Germain), Nkunku (RB Lipsia)».