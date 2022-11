Sky – Napoli al primo posto in Europa per goal segnati dalla panchina!

Il telegiornale sportivo di Sky Sport 24 ha analizzato un fattore davvero strabiliante per il Napoli e Spalletti.

Secondo quanto analizzato dalle reti dei partenopei, in tutte le competizione, che ad oggi sono in totale ben 54, da questo numero totale ben 9 sarebbero arrivate da calciatori entrati dalla panchina. Un dato che vede il Napoli primo in Europa da questo punto di vista, sopra una lunghezza dal Barcellona fermo a quota 8. Una statistica che conferma il potere della panchina, la competitività della rosa e soprattutto il tempismo di Luciano Spalletti, nel riuscire a percepire spesso e volentieri le mosse giuste in grado di dare segnali forti al match.