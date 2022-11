Mourinho non ci sta e scomoda anche il Napoli: “Posso piangere anche io?”

Josè Mourinho torna a parlare del Napoli. L’allenatore della Roma stavolta ha parlato della squadra si Spalletti durante la conferenza alla vigilia del match con il Sassuolo.

Ecco come ha risposto lo special one alla domanda del giornalista che chiedeva il motivo per cui la roma facesse più punti in trasferta: “A casa ci sono tre partite nelle quali non abbiamo segnato: Napoli, Atalanta e Lazio. Posso anche piangere io? Gli altri lo fanno sempre. Il Napoli ha fatto una gara diversa. Devo piangere un pochino anche io: tutte di queste partite grandi Dybala non le ha fatte. Gioca con l’Inter e vinciamo perché segna, con la Juve pareggiamo e fa l’assist. Poi c’è Pellegrini che è l’altro che ha questa luce e gioca troppi minuti, è in difficoltà. Ha una qualche fragilità muscolare e sono poche le partite dove finisce al 100%”.

“Quando segniamo poi è molto difficile che perdiamo, con i punti che abbiamo preso siamo con gli stessi punti di 15 gare dello scorso anno. Quindi se facciamo qualche punto con Sassuolo e Torino, dopo 15 partite possiamo avere 2, 4 o 6 in più. Nonostante le difficoltà facciamo il nostro lavoro”.

Mourinho infine ha concluso: “C’era gente da cui mi aspettavo di più? Sì, non posso essere soddisfatto dell’involuzione di qualche giocatore, ma posso nasconderti chi sono. Perché io parlo dei singoli solo quando ci sono cose belle. La gente deve sempre pretendere di più da se stesso”.