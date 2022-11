Il calciomercato di gennaio per il Napoli? Riposo assoluto

Alzi la mano chi pensava che il Napoli potesse lottare a questo punto della stagione seriamente per il titolo. Non lo pensava nessuno e neppure siti specializzati come https://slotmachine-gratis.it: non è neanche colpa loro.

Del resto, tra cessioni eccellenti come quelle di Koulibaly e addii importanti come quello di Insigne, nessuno pensava che gli azzurri potessero essere ai vertici del calcio italiano ed europeo. E sembrano lontanissimi i tempi dell’hashtag #A16 in cui si invitava il presidente De Laurentiis a cedere il Napoli per prendere il Bari.

Eppure, si tratta solo di 3 mesi fa. Ma adesso è acqua passata e bisogna vedere cosa farà il Napoli a gennaio!

Nessuna cessione eccellente a gennaio…

Niente. Il Napoli non farà nessuna cessione a gennaio, nemmeno di fronte a una offerta indecente. I motivi sono semplicemente due: il presidente De Laurentiis non ha mai ceduto giocatori importanti nel mercato invernale e non vuole certamente cominciare adesso quando, mai come questo, le possibilità di riportare quel ‘trofeo’ in azzurro sono più concrete che mai.

La società non ha nessuna intenzione di indebolire la squadra. Detto in parole molto semplici: tutte le big che sono sulle tracce di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen dovranno mettersi l’animo in pace. Devono condurre i tifosi dritti a un sogno e non cambieranno squadra a stagione in corso.

Inoltre, non bisogna dimenticare che questa situazione porta un ‘problema’, se così si può chiamare paradossale: tutti vogliono essere protagonisti e anche un nome altisonante che gioca poco, come Simeone, non vuole andarsene.

Vuole dare il suo contributo e far parte della storia calcistica del Napoli.

…e neppure nessun acquisto top

E gli acquisti? Ok, tutte le squadre sono migliorabili. Lo era perfino il Barcellona dei bei tempi e lo è, ovviamente, anche questo Napoli. Ma vale la pena prendere un top che potrebbe rovinare l’atmosfera nello spogliatoio? Ovviamente no. E questo lo sanno sia Giuntoli che De Laurentiis i quali hanno chiaramente lasciato intendere che non arriverà nessun giocatore top level.

Al massimo, qualche rincalzo espressamente chiesto da Luciano Spalletti che non dovrà dare alcun minimo problema se dovesse trascorrere gran parte del suo tempo in panchina. In ogni caso, però, nei prossimi giorni potrebbe esserci un summit proprio per capire cosa fare a gennaio.

Se, quando e dove intervenire.

Il surplus di bilancio verrà investito in estate

Cosa vuol dire che il Napoli non interverrà a gennaio? Significa che il surplus di bilancio, derivato dagli acquisti non fatti e dal bonus della Champions League, verrà investito in estate. Perché, chissà, l’appetito vien mangiando. E se dovesse arrivare quel sogno – che per scaramanzia non abbiamo mai voluto nominare espressamente – chissà che non ci si prenda la mano per arrivare ai vertici anche della massima competizione europea. Magari stiamo volando troppo con la fantasia però il calcio è bello perché permette a tutti di sognare. Grandi e piccini. Ed è ciò che accomuna il tifo verso la squadra ex capitale del Regno delle Due Sicilie.