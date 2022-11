Fedele: “C’è un dubbio su Spalletti. C’è un solo ‘confetto’ nella rosa del Napoli”

Il noto giornalista napoletano Enrico Fedele ha parlato del Napoli a L’infedele in onda su Televomero dopo la partita vinta contro l’Empoli.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli vince spesso grazie a chi subentra. A tale proposito ci sono due scuole di pensiero. Delle due l’una: la formazione che mette in campo Luciano Spalletti è sovente sbagliata oppure è bravo il mister a leggere bene la partita. Per come la vedo io, il Napoli ha un solo ‘confetto’ ed è Kvaratskhelia. Per confetti intendo quei calciatori di classe, quelli che fanno la differenza. Gli altri sono tutti ottimi calciatori, ma il migliore è l’esterno georgiano e non era in campo contro l’Empoli”