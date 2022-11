Ultime di formazioni Sky: Ndombele dal 1’, Raspadori la spunta su Elmas

Luciano Spalletti pensa a diversi cambi per la partita di oggi pomeriggio contro l’Empoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, accanto a Kim giocherà Ostigard. Torna Mario Rui sulla fascia sinistra con Di lorenzo sulla destra. A centrocampo pronto Ndombele dal 1′ con Lobotka e Anguissa, panchina quindi per Zielinski. In avanti Raspadori che sostituisce Kvara non convocato, insieme a Politano ed Osimhen.

In casa Empoli poco turnover per Cristiano Zanetti. In difesa torna Stojanovic al posto di Ebuehi rispetto al match vinto contro il Sassuolo in casa. A centrocampo c’è Henderson dal primo minuto, mentre in attacco giocano Satriano e Lammers con Baldanzi alle loro spalle.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Minjae, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Raspadori. All: Spalletti

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, Satriano. All: Zanetti