Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato cosi a ‘Ne parliamo il lunedì‘ in onda su Canale 8: “Mi è piaciuto più il Napoli di Anfield che di Bergamo. La capacità di gestire, di non concedere praticamente nulla al Liverpool, di amministrare con personalità la partita è stato un segnale inequivocabile. Il Napoli a Bergamo si è liberato perché erano 90 minuti importanti per scalare il solco e farlo con personalità con quella reazione è un ulteriore indicatore importante di quello che può fare”.