Il Napoli affronterà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte fuori casa nel match di andata, martedì 21 febbraio alle ore 21:00 e sarà visibile in chiaro. Il ritorno si giocherà in casa, allo stadio Diego Armando Maradona, mercoledì 15 marzo alle ore 21, che a differenza della gara precedente sarà visibile in esclusiva Amazon Prime Video. Due partite non semplici per la squadra di Luciano Spalletti che affronterà i campioni dell’ultima edizione dell’Europa League.