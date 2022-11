Mario Sconcerti, direttore, è intervenuto a TMW Radio durante il programma Maracanà: “La Juve è rientrata dentro il campionato, non so a che livello. Non credo lo sappia anche la Juventus. Non ha preso un punto al Napoli finora, è rientrata nel campionato prendendo i punti alle altre. Il Napoli però è sempre lì. Il vero problema quando si insegue è che non puoi sbagliare una partita, ma anche che devi sempre sperare che gli altri si fermino. Ora dipende tutto dal destino del Napoli”.