Scarpa d’oro – Tra i top attaccanti più in forma del momento spunta il nome di Victor Osimhen

Il bomber nigeriano – nonché attuale capocannoniere della Serie A con 8 reti – è in lotta per scalare la classifica che porta all’assegnazione della scarpa d’oro, ma non sarà semplice, soprattutto quando la sfida è con giocatori dal calibro di Erling haaland 18 reti) attaccante norvegese in forza al Manchester City, Robert Lewandoski (13 reti) attaccante del Barcellona, a seguire Kylian Mbappé (11 reti) e Neymar jr (11 reti) del Paris-Saint German. Seguono Harry Kane in carica al Totthenam e Christopher Nkunku del Lipsia.