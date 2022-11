L’edizione odierna del Roma riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Spalletti dopo essere venuto a conoscenza dell’avversario del Napoli agli ottavi di Champions League.

Queste le parole del tecnico toscano sull’Eintracht: “A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il PSG ci può far piacere. Comunque l’Eintracht di Francoforte è la detentrice dell’Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una

squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile”.