Raspadori a Sky: “L’Empoli ha fatto una buona partita. Non c’è nessuna parola magica, vogliamo andare tutti nella stessa direzione”

Raspadori, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita di Napoli-Empoli. Queste le sue parole: “Loro hanno fatto una buona partita e ciò ci ha portato ad avere poca lucidità. Fortunatamente chi subentra riesce sempre a dare una mano in positivo. Non credo che la sosta sia un problema per noi. Stiamo lavorando nel migliore dei modi e vogliamo affrontare così tutte le partite. Andremo avanti con questa volontà e passione. Possiamo giocare anche 2-3 mesi senza mai fermarci. Non c’è nessuna parola magica, ma vogliamo andare tutti nella stessa direzione. Questo ci ha portato ad avere ottimi risultati”.