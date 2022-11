Secondo quanto riportato da Sport.es il Barcellona è sulle tracce di Jorginho, pronto a regalare a Xavi uno dei migliori registi in circolazione. Anche la Juventus si muove per il play azzurro in vista della prossima stagione e, con il contratto in scadenza nel giugno del 2023, sarà una bella lotta per accaparrarselo. La Vecchia Signora appare in vantaggio perchè ha dalla sua il Decreto Crescita e potrebbe garantire uno stipendio più alto all’ex Napoli. Sarà decisiva la volontà del giocatore.