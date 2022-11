Il Mattino – Trapp sfiderà la squadra che l’ha corteggiato in estate

Kevin Trapp, portiere dell’Eintracht Francoforte, affronterà gli azzurri del Napoli, che l’ha cercato proprio in sede di mercato estivo.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il portiere tedesco potrà dunque confrontarsi con la compagine partenopea, dopo essere venuto a conoscenza solo pochi mesi fa dell’interesse partenopeo: un corteggiamento che non si è concretizzato, considerata poi la conferma tra i pali di Alex Meret. Il Mattino ha dedicato le pagine dell’edizione odierna al rendimento dei tedeschi in campionato e ad un piccolo focus sul numero uno ex PSG: “A proposito di difesa, la porta è affidata a Trapp, uno che per lunghi tratti è stato accostato al Napoli, quando in estate sembrava che Meret dovesse andare via. Così poi non è stato: lui è rimasto in Germania ma il suo destino doveva inevitabilmente incrociarsi con quello del Napoli e così sarà negli ottavi di Champions. A proposito di difesa: sulla fascia gioca Luca Pellegrini, terzino della

Juventus in prestito in Germania. In Bundesliga l’Eintracht è al quinto posto in classifica, ha segnato 27 gol e ne ha subiti 21 confermando un trend non propriamente perfetto in fase difensiva”.