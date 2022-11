Il Mattino – 40.000 spettatori previsti oggi al Maradona contro l’Empoli

Il Napoli verrà sostenuto da circa 40.000 spettatori presenti oggi al Maradona.

Ne ha riportato il numero l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui avrebbero inciso orario e giorno infrasettimanale sul numero effettivo di biglietti venduti. Un discorso completamente diverso, invece, in tema Udinese, dato che è previsto un nuovo ritorno al pienone per salutare gli azzurri prima della lunga pausa causa Mondiale. Gli azzurri si preparano ad affrontare una sfida da non sottovalutare con la grinta di sempre: “Oggi non sarà tutto esaurito, siamo a meno di 40mila spettatori (mentre con l’ Udinese, per la gara di sabato al Maradona, siamo vicini al sold-out). Ma è pur sempre un giorno feriale e si gioca praticamente nel tardo pomeriggio. Ma poco cambia, per gli azzurri che saranno feroci, affamati, disposti a tutto”.