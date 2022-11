Gazzetta – Napoli vede i quarti storici di Champions, un sollievo aver evitato il Psg

L’urna di Nyon è stata finalmente benevola con il Napoli, che agli ottavi di Champions dovrà affrontare l’Eintracht. L’edizione odierna della Gazzetta scrive che l’approdo ai quarti è probabile: “Il fatto di aver evitato il Paris Saint Germain al sorteggio fa tirare un respiro di sollievo a tutto l’ambiente, perché il Napoli questo primo posto nel girone se l’è costruito con una serie di prestazioni eccellenti, eclatanti in Europa. Senza creare pressioni, in effetti Kvaratskhelia, Osimhen e gli altri sono in grado di superare il turno con i tedeschi e a quel punto potrebbero avere un quarto non impossibile”.