Ferrara, ex di Napoli e Juvenuts, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita del Napoli contro l’Empoli. Queste le sue parole: “Le grandi squadre sanno gestire anche i momenti di pressione. La sosta c’è per tutti, il Napoli arriva da prima in classifica quindi sono le squadre che inseguono a doversi preoccupare di raggiungere il Napoli”.