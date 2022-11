Fabrizio Corsi: “Sfida quasi impossibile con il Napoli, ci interessa fare una bella prova

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli ha parlato al Corriere Fiorentino in vista della sfida di oggi: “E’ una sfida quasi impossibile però la cosa che ci interessa è fare la prestazione e non prendere una batosta. La squadra e l’allenatore giocano molto sull’aspetto emotivo e uscire da Napoli con quattro gol sulle spalle farebbe emergere insicurezze che ti porteresti dietro nelle gare successive. Spalletti? Recentemente non l’ho sentito ma lo accompagno col pensiero. Il suo Napoli diverte, se vincesse lo scudetto sarebbe la ciliegina sulla torta”.