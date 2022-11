Di Gennaro: “Napoli più forte dello scorso anno, su Kim devo ricredermi”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Maracanà: “Il Napoli ormai penso che è ancora meglio dello scorso anno. Ha dimostrato di essere la squadra più forte sotto ogni punto di vista. Il Napoli ha sofferto di più stavolta ma ha vinto una grande gara. Ora è la favorita per lo Scudetto. E’ in una condizione psico-fisica perfetta e ha tante varianti di gioco. In difesa poi ero scettico su Kim ma devo dire che è incredibile come attenzione. Sono cresciuti tutti, l’allenatore ha dato qualcosa in più. Imprendibile? No, perché nel calcio può succedere di tutto, ma può lottare fino alla fine. L’Inter gli scontri diretti li ha persi tutti, quando trova squadre che si chiudono ha poche alternative. E’ troppo lontana dal Napoli adesso, vedremo come starà a gennaio”.