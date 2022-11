Agente Hamsik: “A Napoli da dirigente? Gli piacerebbe

Martin Petras, agente di Marek Hamsik, ha parlato così nel corso di Radio Gol: “Torna a Napoli da dirigente? Se ne parla da un bel po’, tutti lo vogliono. Anche il Trabzonspor sarebbe pronto ad offrirgli un triennale pur di farlo restare in Turchia. Si parla di un ritorno al Napoli da dirigente, a lui non dispiacerebbe affatto ma deve decidere tutto con tranquillità. E’ ben voluto da tutti, anche il ct della Slovacchia Calzona vorrebbe affidargli un ruolo in nazionale. E non è finita perché c’è anche una richiesta della moglie Martina che lo vorrebbe di ritorno a casa e basta(ride, ndr.). Sapremo di più nelle prossime settimane.

Lobotka? Non lo scopriamo ora, ricordo che quando giocava al Celta Vigo lo volevano club come Barcellona e Inter. E’ un centrocampista straordinario che sta facendo vedere di che pasta è fatto. Il merito è di Giuntoli e del suo staff, hanno fatto un grande colpo”.