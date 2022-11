Vicario e Baldanzi al Napoli? Il presidente dell’Empoli fa chiarezza!

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha commentato sulle voci di mercato su Guglielmo Vicario e Tommaso Baldanzi.

I due talenti pregiati dell’Empoli sono stati recentemente accostati ai partenopei, infatti, alcuni procuratori li avrebbero addirittura visionati da vicino. Le parole del presidente:

“Baldanzi e Vicario seguiti dal Napoli? Il Napoli ha osservatori ovunque, solo complimenti per i calciatori scovati. Per Vicario abbiamo speso quanto si spende per un centravanti, Baldanzi l’ho visto dieci anni fa la prima volta ed è bello vederlo ancora qui, sta ripagando la nostra scelta. Questo è un possibile campione”.