Oggi, dopo i sorteggi di Champions League, si sono svolti anche i sorteggi di Europa League, in cui sono protagoniste due squadre molto attese in estate e tra le più esaltate per il mercato: Juventus e Roma.

Al momento, la loro stagione è un po’ claudicante, in quanto sono fuori dalla lotta Scudetto(seppur non definitivamente) e in Europa hanno fatto molta fatica, anche con avversari più deboli( vedesi Maccabi e Ludogorets). Oggi, i sorteggi per i play-off di El, hanno riservato due sfide diverse.

La Juve ha pescato il Nantes, la squadra materasso tra le seconde di Europa League, mentre per la Roma c’è il Salisburgo, arrivato terzo nel girone del Milan.