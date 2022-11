Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha detto la sua sul Napoli e sul primato della squadra di Spalletti, una sorpresa per tanti.

Il giornalista dell’emittente ha sottolineato come la forza di questo Napoli rispetto a quello del passato sia una squadra più leggera, sottolineando un retroscena sulla vecchia squadra:

“Questa squadra, del tutto nuova, è più leggera rispetto all’anno scorso e sente meno pressioni! Ad esempio, alcune persone da Napoli mi hanno detto che i vecchi giocatori si erano convinti che in Italia vinceva sempre la Juve e che non avrebbero mai vinto! Ora questa storia come la spieghi ai vari Kvara, Kim? Loro non ci crederanno mai”.