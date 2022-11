Sabatini: “Sono invidioso di Giuntoli per questa cosa”

Walter Sabatini, profondo conoscitore di calcio e amico di Luciano Spalletti, ha concesso un’intervista ad Il Mattino di cui vi proponiamo alcuni stralci. “Quanto è bello il Napoli di Luciano Spalletti? È un’orchestra “sincronica” praticamente perfetta. Dove tutti fanno i movimenti che devono fare in ogni parte del campo. È un gioco affascinante, con i protagonisti che hanno sempre il temperamento giusto, non accettano la sconfitta e poi piazzano dei diretti come quelli di Bergamo. Ma mica è facile andare sotto in casa dell’Atalanta e poi ribaltarla? Io credo che questo Napoli sia una meraviglia irripetibile e unica”.

Hanno scovato campioni in giro per l’Europa. “Kim non è inferiore a Koulibaly. Anzi è persino più cattivo e prepotente. E prendete Kvara: lo ammetto, per colpa di Giuntoli ho riscoperto l’invidia. Quando vedo che altri fanno le cose meglio di me, non posso che essere invidioso. Come lo hanno scoperto? Ecco, l’invidia non è un sentimento torbido, brutto ma è solo di ordine professionale. Ma c’è un altro colpo di magia che mi ha colpito”.

Diverso in qualcosa rispetto al suo Luciano? “No, è sempre lo stesso pazzo furioso. Ma la follia è la sua forza. Lui non può e non deve diventare un riflessivo silente, deve essere un funambolo, trasmettere se stesso al gruppo. Il risultato? Io sono uno che se c’è il Napoli che gioca non me lo perdo neppure se gioca il Manchester City o il Bayern o il Paris St. Germain”.