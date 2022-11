Perché tutti si precipitano in bitcoin?

Il bitcoin è tra le criptovalute che hanno attirato l’attenzione sia dei regolatori finanziari che degli investitori.

Alcune persone non sanno molto di questa criptovaluta e del motivo per cui tutti vogliono possederla. In questo articolo imparerai di più su Bitcoin e perché le persone si affrettano ad acquistarlo.

Bitcoin definito

Bitcoin è una valuta digitale introdotta dopo la crisi economica o finanziaria del 2008. Questa valuta consente agli utenti di aggirare i metodi di pagamento standard e le banche durante l’invio e la ricezione di denaro. Bitcoin è attualmente la criptovaluta più popolare.

Utilizza la tecnologia blockchain o un database di transazioni condiviso che richiede che ogni transazione bitcoin sia crittografata e confermata. I minatori proteggono questa rete con potenti computer per verificare le transazioni. In cambio, la rete premia i minatori con bitcoin.

Attualmente ci sono oltre 18 milioni di bitcoin in circolazione. Un sistema matematico controlla la generazione di nuovi bitcoin. È un sistema decentralizzato, il che significa che nessuna banca centrale o organismo sovraordinato può regolare il processo di mining di bitcoin. Il massimo cablato per Bitcoin è di 21 milioni di monete.

Scambia bitcoin

La prossima domanda che probabilmente ti farai è come fare trading con bitcoin? Bene, le persone usano gli scambi di criptovalute per acquistare e vendere bitcoin. Bitcoin 360 ai è un esempio di scambio di criptovalute in cui puoi acquistare bitcoin con denaro fiat. Tuttavia, ottieni un portafoglio digitale sicuro per archiviare i tuoi bitcoin.

Attualmente ci sono molti scambi di Bitcoin su Internet e persino alcune società finanziarie hanno prodotti di investimento basati su criptovalute. Tali aziende aggregano criptovalute e contratti per differenza (CFD).

Come puoi usare Bitcoin?

Le persone usano Bitcoin per una serie di motivi, incluso l’acquisto di articoli e servizi. Diversi commercianti ora accettano bitcoin come metodo di pagamento. Tuttavia, alcune persone possiedono Bitcoin come investimento speculativo. Ciò è dovuto principalmente alle sue estreme fluttuazioni di valore.

Bitcoin ha un prezzo volatile. Il prezzo di questa criptovaluta può cambiare in modo significativo nel giro di poche ore. Pertanto, alcuni trader stanno approfittando di questa volatilità dei prezzi per scambiare bitcoin nel corso della giornata e realizzare grandi profitti.

Tuttavia, le transazioni giornaliere di bitcoin stanno aumentando poiché sempre più paesi e commercianti accettano bitcoin come pagamento. Il valore di Bitcoin è anche aumentato man mano che sempre più persone in tutto il mondo ne apprendono di più e lo utilizzano nelle loro transazioni quotidiane.

Perché tutti si precipitano a comprare bitcoin ora?

Diversi fattori spiegano perché molte persone vogliono acquistare Bitcoin. Uno di questi è la frenesia dei media. Nel recente passato, i media hanno gonfiato il valore di Bitcoin e attirato l’attenzione del loro pubblico su questa criptovaluta. E questo spiega perché molti nuovi acquirenti vogliono acquistare e vendere Bitcoin.

Un altro motivo è il numero crescente di società finanziarie tradizionali che investono in criptovalute. Tali aziende hanno aumentato la fiducia che le persone hanno nei Bitcoin e in altre valute digitali. Infine, gli esperti confrontano e confrontano bitcoin con oro. E questo si adatta alle attuali tendenze economiche globali.

Lo sviluppo del vaccino COVID-19 può aiutare la ripresa economica. Anche le banche centrali e i governi stanno fornendo aiuti di emergenza. Sfortunatamente, questo può innescare l’inflazione. Per questo motivo, alcuni investitori vedono Bitcoin come un eccellente strumento di riserva di valore, proprio come l’oro. Questo perché Bitcoin può mantenere il suo valore anche durante l’inflazione o lo stress economico.

Bitcoin può mantenere il suo valore?

Le percezioni umane definiscono il valore di Bitcoin. Per questo motivo, alcuni economisti sostengono che questa criptovaluta sia completamente priva di valore. Alcuni esperti affermano che il valore di Bitcoin può continuare a crescere man mano che diventa mainstream e attrae gli investitori. Ma raggiungere la reputazione dell’oro richiederà tempo. E con il suo valore intrinseco, il prezzo di Bitcoin deve essere meno volatile se vuole eguagliare l’oro in termini di valore. In breve, Bitcoin vale la pena per le persone che amano la tecnologia e sono disposte a correre dei rischi. Ma ancora una volta, non investire tutto il tuo reddito o risparmio in questa criptovaluta.