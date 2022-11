Fabio Mandarini, giornalista del “Corriere dello Sport”, ha detto la sua sul sorteggio del Napoli e sulla possibile avversaria dell’Eintracht.

Inoltre, Mandarini, ospite di Radio Kiss Kiss Napoli, ha anche commentato l’entusiasmo che c’è in città non solo per aver preso i tedeschi, ma anche per aver evitato lo spauracchio Psg. Queste le sue parole:

“Sicuramente non bisogna sottovalutare la squadra tedesca, ma a questi livelli non credo si sottovaluti nessuno, soprattutto figuriamoci se Spalletti o la squadra decida di sottovalutare l’ultima vincitrice dell’Europa League! Comunque, credo che sia abbastanza onesto dire che siamo tutti contenti di evitare il Psg; oggi tutti hanno tremato a un certo punto”.

Fonte: Radio Kiss Kiss.