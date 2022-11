Gazzetta – Osimhen è diventato il calciatore che Napoli stava aspettando

Victor Osimhen è il miglior attaccante della Serie A e il terzo migliore d’Europa. É diventato un calciatore essenziale in questo Napoli capace di decidere i match con una giocata, un assist, un gol. La Gazzetta dello Sport, elogia il nigeriano scrivendo:

“È capitato all’Olimpico contro la Roma, così come a Bergamo contro l’Atalanta. Gol pesantissimi quelli di Victor e anche di una certa bellezza. Perché il diagonale con cui ha spaccato la partita dell’Olimpico è un capolavoro di potenza e precisione. Così come il colpo di testa del pari di sabato effettuato ad una altitudine poco accessibile ad altri. Poi la corsa furiosa per riprendere il pallone e portarlo a centrocampo. Perché al Napoli non basta mai, vuole sempre vincere”.